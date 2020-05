La tragica scomparsa nei pressi di Pisa, per Claudia Meini si è risolta con il ritrovamento del cadavere nel fiume Arno.

Era scomparsa lo scorso 23 marzo 2020 Claudia Meini, donna di 40 anni residente a Cascina, Pisa. Si trovava ospite da sua madre quando di lei si sono perse le tracce, facendo scattare immediatamente le ricerche nella zona, concentrate soprattutto lungo il fiume Arno.

Pisa, ritrovata Claudia Meini

Il 25 aprile 2020 è stato ritrovato presso le acque del fiume il corpo esanime di una donna, la quale identificazione risultava difficile viste le condizioni e lo stato di decomposizione. Dopo alcuni giorni, grazie ad un esame del DNA e dell’arcata dentaria fra quella del cadavere e di Claudia Meini, è avvenuto il riconoscimento.

La donna sarebbe morta nel Comune di San Giuliano Terme, accanto alle rive del fiume Arno, dove venne uccisa Roberta Ragusa dal marito Antonio Logli. “Dovevamo andare a vivere insieme. Sono disperato e non cerco persone che mi consolino, ma se qualcuno l’ha vista chiamate le forze dell’ordine che è più importante”, aveva scritto il compagno sul suo profilo Facebook, nella speranza che qualcuno ritrovasse la sua amata.





Il compagno: “Mi sento solo al mondo”

La sera della sua scomparsa, Claudia si era allontanata da casa in stato semi confusionale e con indosso il pigiama, secondo quanto affermato dai suoi famigliari era piuttosto scossa dalla questione Coronavirus. Le cause della morte restano comunque ancora da accertarsi, non sono note ipotesi in merito.

“Spero che chi l’ha conosciuta possa ricordarsi del suo sorriso e del rapporto empatico che riusciva a costruire con le persone. Io perdo la metà della mia vita e mi sento solo al mondo”, scrive in un post su Facebook il suo compagno, Andrea Marcacci.