Il collettivo Lediesis ha dedicato un murales a Giovanna Botteri: la giornalista viene ritratta come una Superdonna.

Dopo le critiche a lei rivolte nelle ultime settimane a causa del suo look e del suo aspetto fisico durante i collegamenti televisivi, la giornalista Giovanna Botteri è diventata protagonista di un murales comparso a Firenze non lontano dalla sede dell’Ordine dei giornalisti. La vignetta in questione la ritrae con un microfono su maglietta che porta la S dei supereroi e un sorriso appena accennato mentre fa l’occhiolino.

Murales di Giovanna Botteri

Autore dell’opera d’arte è stato il collettivo di street art al femminile Lediesis che ha così spiegato le ragioni della loro creazione: “Giovanna Botteri, giornalista, è stata oggetto di critiche a causa del suo aspetto non così curato come i canoni superficiali e fittizi vorrebbero imporre“. Dal canto suo, hanno continuato, quella che definiscono come una Superdonna non si è scomposta e ha spinto ad una riflessione per scardinare modelli obsoleti che a loro detta non hanno più ragione di esistere.

Ed è proprio come una Superdonna che l’inviata dalla Cina figura nel ritratto, marchio del collettivo toscano che tende a rappresentare i personaggi femminili che si sono distinti come Superumani.

Perché, dicono, “tutti abbiamo dei superpoteri“. L’occhiolino, altro segno indistinguibile degli artisti di Leidesis, starebbe invece a significare un invito alle persone comuni ad agire in prima persona.





Tra le altre donne dipinte dal gruppo vi sono Frida Kahlo, la Callas, la Magnani, Greta Thunberg e Liliana Segre. Compaiono poi tra i loro ritratti anche alcuni uomini come Martin Luther King, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.