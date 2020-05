Giovanna Botteri e Michelle Hunziker mettono a tacere le polemiche degli ultimi giorni: la giornalista ha mandato un messaggio alla conduttrice di Striscia.

Dopo le polemiche sorte nei giorni precedenti in seguito ad un servizio di Striscia la Notizia, l’inviata Giovanna Botteri ha deciso di mettere fine alla vicenda lanciando un messaggio a Michelle Hunziker trasmesso nella serata di mercoledì 6 maggio sul medesimo programma.

Giovanna Botteri chiarisce con Michelle Hunziker

“Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi“, ha esordito. Dopo aver spiegato di aver visto il suo video dopo diversi giorni, ha affermato che “non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la Notizia e Gerry Scotti“.

Una pietra dunque sulla vicenda che per giorni è stata protagonista sul web dove alcuni utenti hanno anche minacciato di morte la conduttrice. Anzi la giornalista ci ha tenuto a ringraziare quest’ultima per aver permesso di mettere a confronto, tramite la satira, modelli di uomini e donne con differenti modi di approcciarsi alla vita. “Non posso che abbracciarvi e augurare a Michelle tutto il bene possibile“, ha terminato.

La risposta di Michelle Hunziker

A stretto giro anche la Hunziker ci ha tenuto a porre un punto alla questione definendosi felice per averle potuto finalmente parlare vincendo una grande sfida.

Ovvero “quella di due donne contro un sistema malato, ipocrita e falso, che si è accanito contro di me, per difenderti“. Ribadendo quanto detto fin dall’inizio, ovvero che loro due si trovano dalla stessa parte, ha espresso la speranza che questo episodio possa far capire “ai paladini di una giustizia mai richiesta” che la Botteri non voleva essere difesa perché non si è mai sentita attaccata.