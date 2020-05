Caso Botteri: Michelle Hunziker replica ma i fan la insultano

La replica di Michelle Hunziker per il Caso Giovanna Botteri ha fatto indignare ancora di più i fan.

Un Servizio di Striscia la Notizia – doppiato da Michelle Hunziker – è stato accusato dai telespettatori di “body shaming” nei confronti della giornalista Giovanna Botteri. La showgirl svizzera – impegnata in difesa delle donne – ha replicato via social, ma è stata travolta da una raffica di critiche.

Botteri: la replica di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha replicato via social contro le accuse che le sono state mosse per il “Caso Giovanna Botteri”, ovvero il servizio del TG satirico di Antonio Ricci in cui si ironizzava sul fatto che la conduttrice indossasse sempre lo stesso maglione e non si lavasse i capelli – salvo poi elogiare sarcasticamente il fatto che dopo una settimana si fosse presentata in tv con la messa in piega.

Dire che una persona “finalmente si lava i capelli” e che “sfoggia sempre lo stesso abito nero” ridendo, mia cara Michelle Hunziker, non è fare un servizio a favore della giornalista. Hai fatto un errore, ammettilo e scusati. Stop.#GiovannaBotteri pic.twitter.com/XjtRyDdzxE — Kamar loves Conte che asfalta tutti🇮🇹 (@manyanikamar) May 3, 2020







Oltre alle polemiche sul fatto che di una giornalista dovrebbe importare cosa dice e non come si veste o come si presenti la sua pettinatura, Striscia la Notizia è stata accusata dai fan di Body Shaming nei confronti della conduttrice.

Michelle Hunziker ha replicato via social, dichiarando di aver notato il “polverone” generato dalla “fake news” sul servizio realizzato dal TG Satirico che, piuttosto, “era a favore della Botteri”. Una replica non condivisa da molti, tant’è che la showgirl svizzera – in prima linea per la battaglia a tutela delle donne con la sua associazione, Doppia Difesa – è stata travolta delle critiche. Giovanna Botteri ha replicato personalmente, ma invece che indignarsi solamente contro il TG Satirico ha aperto un dibattito più ampio, affermando che in Italia pesi ancora di più l’aspetto fisico che non il contenuto, l’esperienza o le capacità di alcune donne impegnate nel mondo della comunicazione tv.