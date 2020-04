Pioggia di critiche su Michelle Hunziker: la foto condivisa sui social ha scatenato l'indignazione dei fan.

In piena emergenza Coronavirus Michelle Hunziker è tornata al fianco di Gerry Scotti per condurre Striscia la Notizia ma ai fan sui social non è sfuggito un dettaglio condiviso dalla stessa showgirl via social, ed è subito scattata la bufera.

Michelle Hunziker: pioggia di critiche

Michelle Hunziker ha mostrato attraverso le sue stories il dietro le quinte di Striscia la Notizia in piena emergenza Coronavirus. “Siamo in pochissimi, tutti con le mascherine, in sicurezza”, ha dichiarato la showgirl, ma tra i suoi scatti su Instagram ha ringraziato i make up artist e i parrucchieri che si sono occupati del suo look prima che andasse in onda, e subito è scattata una pioggia di commenti. In tanti hanno infatti domandato – senza ricevere risposta – come avrebbero fatto i truccatori a mantenere le distanze di sicurezza da lei per prepararla prima di andare in scena, e in tanti l’hanno criticata per il fatto di non essersi preparata da sola.

La showgirl non è l’unica ad aver ricevuto critiche di questo tipo e infatti, poche settimane prima, anche Barbara D’Urso era stata travolta da una bufera simile per aver postato sui social una foto direttamente dal suo camerino, con truccatori e parrucchiera che – con tanto di mascherine – la aiutavano a prepararsi prima della messa in onda. Anche in quel caso Barbara D’Urso aveva preferito non rispondere alle critiche che tra le altre cose erano giunte anche da Selvaggia Lucarelli.