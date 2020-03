Coronavirus, Barbara D’Urso spiega come togliere i guanti: il video

Barbara D'Urso ha realizzato un video per spiegare ai fan come togliere i guanti durante l'emergenza Coronavirus.

Barbara D’Urso ha realizzato due video (uno su come lavarsi le mani e l’altro su come togliere i guanti) seguendo la procedura consigliata per evitare il contagio da Coronavirus. I fan l’hanno ringraziata per la spiegazione ma solo pochi giorni fa la conduttrice era finita al centro di una bufera per via dei suoi truccatori in camerino con lei a meno di un metro di distanza.

Coronavirus: i consigli della D’Urso

Con due semplici video condivisi via social Barbara D’Urso ha spiegato ai fan come lavarsi correttamente le mani e come togliere i guanti in lattice per evitare il contagio da Coronavirus (ovvero dall’interno verso l’esterno). In molti hanno ringraziato la conduttrice per i suoi consigli, ma solo pochi giorni fa la conduttrice era stata al centro di un vero e proprio attacco social, e anche Selvaggia Lucarelli l’aveva criticata.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 25 Mar 2020 alle ore 11:35 PDT

Sempre con un video sui social infatti, la conduttrice si era mostrata in camerino mentre si faceva sistemare “trucco e parrucco” da due adepti con tanto di mascherina.

In tanti si erano scagliati contro di lei chiedendole di essere la prima a dare il buon esempio preparandosi da sola, e senza imporre a due persone di occuparsi del suo make up senza poter rispettare (per forza di cose) le distanze di sicurezza. Anche Selvaggia Lucarelli aveva commentato la questione scrivendo: “Lascia la gente a casa Barbarè, specie se lo suggerisci negli hashtag fessi che metti. P.s. Il truccatore non può rimanere a 1 metro di distanza. A meno che come pennelli non usi le scope.”