Una donna ha perso la vita in seguito ad un incidente a Lumezzane: sopravvissuta al sinistro, è morta per un arresto cardiaco poco dopo.

Tragedia a Lumezzane, comune in provincia di Brescia, dove nel pomeriggio di domenica 24 maggio ha avuto luogo un incidente in cui si sono schiantate due auto. Una donna di 94 anni ha perso la vita poco dopo a causa di un arresto cardiaco, probabilmente sopraggiunto per il forte spavento provato durante il sinistro.

Incidente a Lumezzane

L’episodio si è verificato precisamente in via Brescia intorno alle 17:300. Per cause ancora in corso di valutazione due auto, una Opel Astra e una Fiat Sedici hanno impattato l’una contro l’altra. Stando alle prime informazioni emerse la seconda, guidata da un uomo di 64 anni avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre in quel momento transitava la prima.

Nel forte impatto sono rimasti feriti i due conducenti e la madre del 64enne. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con quattro ambulanze e un’auto medica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di quest’ultima, non causato allo schianto ma da un arresto cardiaco presentatosi poco dopo.

Inutile ogni tentativo di rianimarla e salvarle la vita da parte dei soccorritori. Gli altri due sono invece stati trasportati in ospedale al Sant’Anna e al Civile per essere medicati.





Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili de Fuoco del comando di Brescia e gli agenti della polizia stradale. L’area è stata isolata e la strada è rimasta chiusa per almeno due ore per permettere l’effettuazione dei rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.