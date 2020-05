Mascherina obbligatoria anche all'aperto: l'ipotesi del governatore della regione Piemonte fino al 2 giugno.

Il governatore Cirio sta lavorando a un’ordinanza che prevede la mascherina obbligatoria anche all’aperto fino al 2 giugno nella regione Piemonte. La decisione è stata presa dopo gli assembramenti creati nel weekend e per le frecce Tricolore. Le riaperture hanno già segnato un aumento dei contagi tra i giovani piemontesi. La paura è che la curva dei contagi, adesso in discesa, possa risalire velocemente.

Piemonte, mascherina obbligatoria anche all’aperto

Mascherina obbligatoria anche all’aperto nei centri abitati fino al 2 giugno. La decisione verrà presa oggi, 27 maggio, dal governatore della regione Piemonte insieme al prefetto di Torino, Claudio Palomba. Dopo il primo weekend di riapertura e la folla stipata per vedere le frecce tricolore, il governatore Cirio sta pensando di estendere l’uso della mascherina anche all’aperto, almeno nei centri abitati, dove la possibilità di creare assembramenti è più alta. E di conseguenza il rischio di trasmissione del virus.

Il timore, condiviso anche dalla sindaca Appendino, è che un altro fine settimana di bel tempo possa spingere le persone a uscire, mettendo a repentaglio la salute propria e altrui.

La regione Piemonte sta vedendo solo adesso scendere la curva dei contagi da coronavirus nella regione, e il timore è che questa possa ricominciare a crescere. Per questo ha deciso di prolungare l’uso fino al 2 giugno, per rafforzare i risultati ottenuti nelle ultime settimane di lockdown. Al momento l’obbligo di mascherina anche all’aperto è in vigore nelle regioni della Lombardia e del Veneto.





L’ordinanza sarà emanata dalla regione, ma i comuni potranno decidere se adottare misure più restrittive o, al contrario, allargare le maglie dell’ordinanza. La sindaca di Settimo, alle porte di Torino, ha deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina nel suo paese già la scorsa settimana.