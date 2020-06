Un uomo di 52 anni contromano sulla statale: lo scontro porta ad un ferito grave.

In Sardegna, sulla statale 130, c’è stato un violento scontro tra due macchine, una delle quali viaggiava contromano. Alla guida un 52enne che avrebbe percorso la strada in direzione inversa da Santa Gilla allo svincolo per l’aeroporto di Elmas, prima sulla 195 “rac” poi sulla statale 130. In precedenza, anche altre auto avevano evitato all’ultimo la vettura che viaggiava a senso contrario, tanto che erano arrivate diverse segnalazioni della presenza di un’auto contromano all’altezza del centro commerciale di Santa Gilla. Le pattuglie della polizia stradale non sono però riuscite a intercettare la vettura prima dello scontro sulla 130.

L’incidente frontale è avvenuto verso ieri, 1 giugno, verso le 22,30 tra Cagliari ed Elmas e ci sono due feriti. Il 52enne che viaggiava contromano è il più grave ed è stato accompagnato all’ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso per un trauma cranico.

Ferite meno gravi invece per la donna di 53 anni alla guida dell’altra vettura che è stata portata dal 118 al Policlinico. La 53enne era rimasta incastra nell’abitacolo e per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori del 118 l’hanno poi accompagnata in ospedale, ma per fortuna avrebbe riportato soltanto ferite lievi. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire tutte le fasi dell’incidente e capire soprattuto perchè l’uomo viaggiasse contromano sulla statale.