Lutto nella procura di Lecco per la morte di Laura Siani. La pista più verosimile sembra essere il gesto volontario.

È morta Laura Siani. Lutto in procura a Lecco dove nella mattinata di martedì 2 giugno è stata trovata senza vita la pm Laura Siani. Aveva solo 44 anni. In base ai primi rilievi, l’ipotesi più plausibile con le circostanze, sembra essere quella di un gesto volontario. Tutto il mondo della giustizia è scosso per la perdita improvvisa.

Laura Siani trovata morta in casa

Un lutto che scuote la procura di Lecco e tutto il mondo della magistratura. Laura Siani se ne è andata a soli 44 anni lasciando tutti attoniti per la sua dipartita. La donna, originaria di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, era figlia del noto musicista Dino Siani, scomparso nel 2017 e noto al grande pubblico, nonché sorella di Giorgio Siani, ex sindaco di Mandello. Laura Siani, prima di arrivare a Lecco era stata in servizio a Palermo e prima ancora a Lodi in qualità di magistrato.





Il corpo della Siani, senza vita, è stato trovato la scorsa notte su segnalazione di un vicino di casa. Subito sono intervenute le forze dell’ordine coordinare dal procuratore capo Antonio Chiappani con i suoi più stretti collaboratori e i carabinieri. Al momento, sono ancora in corso indagini per risalire alle esatte modalità e cause dell’accaduto. Non si esclude nessuna ipotesi sebbene la pista più accreditata sia quella che porterebbe al gesto volontario di Laura Siani, la pm di 44 anni morta in casa propria.