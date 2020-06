Dimesso perché non più positivo al Coronavirus, in Sardegna un uomo torna in ospedale dopo il terzo tampone, che conferma la malattia.

Negativo ai primi due tamponi per il Coronavirus, paziente dimesso in Sardegna è ora risultato positivo. Accade all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove un uomo di 50 anni è dovuto tornare presso la struttura mentre si trovava sulla via per casa sua, in ambulanza.

Sardegna, viene dimesso ma risulta positivo

I volontari che stavano trasportando il paziente hanno ricevuto una chiamata da Is Mirrionis e sono dovuti tornare immediatamente in ospedale. Seppur risultasse asintomatico, un terzo tampone eseguito per scrupolo aveva dato esito positivo, ma non è chiaro il perché sia nato questo tipo di disguido a livello diagnostico, vista la doppia conferma di negatività.

Il 50enne si trova dunque presso il reparto di terapia intensiva e si teme per un possibile contagio degli ambulanzieri, al momento privi di protezioni di norma secondo alcune indiscrezioni. L’uomo fortunatamente sta bene, è stato uno dei primi ricoverati per Coronavirus a Cagliari.

Ospedali di Cagliari pronti a ripartire

Con il paziente rientrato in ospedale, restano ancora 4 persone in Pneumologia più altri 7 in Malattie Infettive. Per questo motivo, il Santissima Trinità ha iniziato dal 3 giugno 2020 a lavorare sulla prossima accoglienza dei malati di Covid-19, garantendo loro il fondamentale ciclo di cure agli altri ospiti.

“Siamo pronti”, assicura Sergio Marracini, capo del Pou (il presidio unico di area), “la partita non è finita ma sono ottimista: i pazienti ora arrivano con sintomi più lievi.

Anche l’operaio emiliano ricoverato qualche giorno fa stava bene ed è dimesso”.