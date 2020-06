A causa dell'emergenza sanitaria, la maturità quest'anno si svolge con un'unica prova orale: ma quanto dura l'esame? I dettagli.

Iniziano oggi, mercoledì 17 giugno, gli Esami di Stato per chi finisce le scuole superiori. Anche se sarebbe meglio usare il singolare: a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, infatti, quest’anno si svolgerà un unico esame orale. Quanto dura l’orale di maturità? Come si svolge?

Maturità 2020: quanto dura l’orale?

L’esame orale di maturità quest’anno sarà diviso in cinque fasi, per la durata complessiva di circa un’ora. Le cinque fasi dell’esame saranno le seguenti: presentazione dell’elaborato, cioè di una tesina multidisciplinare a scelta del candidato; prova di italiano, che consiste nella lettura e commento di un testo (sostituisce la prima prova); domande della commissione sulle materie di indirizzo, a sostituzione della seconda prova; presentazione di un elaborato multimediale sull’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro; e infine domande di Cittadinanza e Costituzione.

Secondo un sondaggio condotto da studenti.it, la fase più temuta dagli studenti è la terza fase, cioè le domande della commissione sulle materie di indirizzo. La commissione della maturità per l’anno 2020 sarà composta da sei docenti tutti interni, scelti direttamente dal Consiglio di Classe.

Maxi-orale: la scelta di Azzolina

Dopo molte indecisioni e cambi di rotta, alla fine la ministra dell’Istruzione Azzolina ha optato per un unico esame orale in presenza. Nonostante le scuole siano chiuse da febbraio, gli studenti e le studentesse torneranno a scuola per l’ultima volta in vista dell’Esame di Stato.

Secondo le indicazioni del Ministero, durante l’esame è obbligatorio portare la mascherina, anche se si potrà abbassare durante il colloquio, dato che tra il candidato e la commissione c’è l’obbligo di distanza di almeno due metri.

La commissione, invece, ha l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale per tutta la durata del colloquio. Inoltre, sarà possibile portare una sola persona, in quanto testimone dell’esame.