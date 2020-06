Un incendio ha colpito l'azienda Pilkington a Settimo Torinese. Non ci sarebbero vittime né feriti. Si indaga per chiarire le cause del rogo.

Dopo l’incendio divampato a causa di una sigaretta, paura a Settimo Torinese: in un’azienda sono andati in fiamme bancali di plastica e legno. Le immagini del rogo sono state pubblicate dai Vigili del Fuoco. L’incendio ha provocato una colonna di fumo altissima e visibile a chilometri di distanza.

Si indaga per far luce sull’esatta dinamica e comprendere la causa dell’accaduto.

Incendio a Settimo Torinese: la dinamica

L’incendio nella cittadina in provincia di Torino è divampato nelle prime ore di mercoledì 24 giugno. L’allarme è stato lanciato alle 8 di mattina.

Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono intervenuti in strada della Cebrosa. Il loro pronto intervento è stato fondamentale per evitare il peggio. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone a ridosso dell’autostrada Torino-Milano. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire quali siano le cause. Lunghe le operazioni di soccorso necessarie a spegnere il fuoco.

L’incendio è scoppiato all’esterno dell’azienda Pilkington, che lavora nel settore automotive.

Le fiamme hanno distrutto bancali di legno e plastica presenti nel cortile del capannone. Devastato anche un magazzino, situato a ridosso dell’autostrada Torino-Milano. L’incendio ha provocato un’altissima colonna di fumo nero, visibile non solo a chi viaggiava in autostrada. Molti i cittadini che si sono accorti dell’intensa nube di fumo, nonostante si trovassero a diversi chilometri di distanza dal luogo dell’incendio.



Fortunatamente, stando a quanto finora reso noto dai pompieri, non ci sono persone coinvolte. Sul posto è giunto anche il personale Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), al quale spetta il compito di eseguire le analisi sulla qualità dell’aria. Il traffico su strada Cebrosa è stato bloccato nel tratto compreso fra le due rotonde presenti davanti all’impresa.