Il Ministero della Salute ha reso noto il bilancio dell'emergenza coronavirus aggiornato al 26 giugno, che sale di 259 casi e 30 morti.

Come di consueto, intorno alle ore 18 il Ministero della Salute ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a venerdì 26 giugno. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 259 casi positivi, 30 decessi e 890 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 239.961 contagi, 34.708 vittime e 187.615 guariti.

Si segnalano inoltre cinque territori dove non sono stati riscontrati casi positivi nelle ultime 24 ore e cioè le regioni Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano.



Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Poco prima delle ore 18, la Protezione Civile ha pubblicato su internet la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione.

Dai dati analizzati emerge ormai un sostanziale livellamento generale dei contagi su quasi tutto il territorio italiano, fatta eccezione per la regione Lombardia. La stessa Lombardia si trova infatti ancora al primo posto per numero di contagi con 11.092 casi attualmente positivi, seguito dal Piemonte con 1.264 casi.

Sotto i mille casi troviamo l’Emilia-Romagna con 923 contagi, il Lazio con 618 contagi, il Veneto con 470 e le Marche con 397, mentre a seguire abbiamo l’Abruzzo con 326 casi, la Toscana con 287, la Liguria con 207, la Puglia con 126, la Campania con 122 e la Sicilia con 107 contagi.

Per quanto riguarda il dato dell’Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore è stato effettuato un ricalcolo che ha portato ad uno storno di quattro casi tra i pazienti classificati come positivi al coronavirus.

Per ultime abbiamo infine le regioni sotto i cento contagi, che continuano a registrare tutte un costante calo dei pazienti positivi al coronavirus a cominciare dalla provincia autonoma di Bolzano con 85 contagi.

A seguire troviamo la provincia autonoma di Trento con 52 casi, poi il Friuli-Venezia Giulia con 48, la Calabria con 30, il Molise con 29, la Sardegna con 12, l’Umbria con 10, la Basilicata con 7 e infine la Valle d’Aosta con soli 4 casi di coronavirus. Al momento, dei 17.638 casi attualmente positivi 16.177 si trovano in isolamento domiciliare, 1.356 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 105 sono in terapia intensiva: dati questi in constante calo da diverse settimane.