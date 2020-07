Dramma a Livorno: la bimba è stata travolta dalla porta da calcio venendo colpita alla testa. È in gravi condizioni.

Una spensierata serata estiva trascorsa nel giardino di un’abitazione privata. Improvvisamente un tonfo e le urla disperate che allertano i presenti. In pochi minuti la realizzazione del dramma. A Livorno una bimba, di 11 anni, è stata travolta da una porta da calcio mentre si trovava all’interno del giardino di una casa.

È successo nella tarda serata di mercoledì 1 luglio in località Quercialnella.

I ferri della porta da calcio hanno colpito la bimba alla testa e al volto: adesso si trova ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalle cronache locali, infatti, la piccola vittima dell’incidente stava giocando con altri amici quando è avvenuta la tragedia.

Livorno, bimba travolta da porta da calcio

Immediati i soccorsi sul posto a Livorno: a lanciare l’allarme sono stati i presenti che hanno assistito all’intera scena. A Quercialnella è accorsa un’ambulanza e i sanitari del 118 che hanno provveduto immediatamente alle prime cure e al successivo trasporto dell’undicenne al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Livorno.



La bambina vittima dell’incidente è stata colpita al volto e, di conseguenza, ha riportato un grave trauma cranico facciale. I medici del presidio ospedaliero toscano l’hanno ricoverata ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul caso in corso gli accertamenti delle autorità per capire cosa sia successo e cosa abbia comportato il cedimento del montante superiore della porta da calcio.