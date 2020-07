Sale la tensione sulla nave Ocean Viking con a bordo 180 migranti

Alta tensione sulla Ocean Viking con i migranti minacciano di gettarsi in mare. Sos Méditerranée: "Lasciati soli".

Sale la tensione a bordo della nave Ocean Viking, con alcuni dei 180 migranti che minacciato di gettarsi in mare. Ad affermarlo è il direttore operativo di Sos Mediterranee, Frédéric Penard, che denuncia la “mancanza di solidarietà” da parte dei Paesi Ue: “Ancora una volta siamo lasciati in un limbo senza alcuna indicazione di un porto di sbarco.

I sopravvissuti hanno detto alle nostre squadre di soccorso di aver trascorso da due a cinque giorni in mare prima di essere salvati dalla Ocean Viking. Ciò significa che alcuni dei 180 sopravvissuti sono in condizioni precarie da più di 8 giorni. Questa condizione è inaccettabile”. Le persone a bordo sono state recuperate in 4 diverse operazioni in 5 giorni nelle aree Sar italiana e maltese.

Tensione sulla Ocean Viking con 180 migranti

Nel corso degli ultimi giorni sono state ben cinque le richieste fatte dal capitano della Ocen Viking per poter far sbarcare i migranti, alcune delle quali prontamente rispedite al mittente e altre ancora senza risposta. Nuovo caso dunque nel Mediterraneo che ancora una volta crea non pochi disagi anche al governo italiano ancora fermo sulle modifiche dei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini ai tempi in cui era il ministro dell’Interno del governo giallo – verde.





L’appello lanciato da Sos Méditerranée è rivolta all’Italia così come a tutta l’Europa che solo qualche mese fa aveva acconsentito all’accordo di Malta, i cui principi però non verrebbero rispettati in questa condizione. “Dove è finito l’accordo di Malta sulla redistribuzione? – chiedono dalla Ocean Viking – Il sostegno degli stati Ue ha fatto la differenza in passato.

Non deve fermarsi ora”.