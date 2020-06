29 migranti su un barcone nel Mediterraneo chiedono di essere salvati

In acque greche, vicino alla tristemente nota isola di Lesbo, è stata segnalata da Alarm Phone, il call center per i migranti in difficoltà nel Mediterraneo, la presenza di un barcone con 29 persone a bordo, in situazione di angoscia. “Chiediamo alla Guardia costiera greca di intervenire immediatamente”, hanno riportato dal centralino che ha provveduto anche a comunicare la corretta posizione dell’imbarcazione alle autorità.

Da segnalare la presenza anche di alcuni bambini a bordo del barcone.

BREAKING – 29 people, incl. many children in distress in Greek waters off #Lesvos. We informed all authorities at 06:03 CEST. Their last pos. at 07.21 CEST was 39.387947, 26.453352.

We ask the @hcoastguard to rescue immediately!#refugeesGR pic.twitter.com/Ymksl9Dj1n

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 22, 2020