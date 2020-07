Il maltempo colpisce l'Emilia-Romagna: una forte grandine ha colpito la regione, distruggendo campi, case e auto. Persiste l'allerta meteo arancione.

Come previsto dalle previsioni meteo, luglio si presenta come un mese instabile e movimentato. Il cattivo tempo alla fine si è abbattuto sull’Italia. In Emilia-Romagna il maltempo ha portato pioggia e grandine, che ha distrutto campi, case e auto.

In alcune zone in particolare, i rovesci sono stati molto violenti, come documentano anche le foto sui social. L’allerta meteo arancione continua anche per oggi, venerdì 3 luglio.

Maltempo, Emilia-Romagna piegata dalla grandine

La regione dell’Emilia-Romagna è stata colpita da forti grandinate, in particolare nelle zone di Fabbrico, Rolo e Reggiolo. Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, gli abitanti sono stati svegliati dai forti rumori.

Alcune abitazioni nei pressi di Fabbrico sono state danneggiate, con vetri e lucernari rotti. In particolare sette villette in via Bianchini hanno subito grandi danni.

La grandine, con chicchi grandi anche come palline da tennis, ha danneggiato anche arredi da giardino, semafori e imposte. Decine le vetture con i vetri infranti. La grandine ha danneggiato anche i campi, compromettendo alcune colture.

Il temporale si è poi spostato nel modenese.





L’allerta meteo arancione prosegue anche per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio. La protezione civile ha diramato un allarme per possibili temporali, grandinate e piogge su tutta la pianura, da Piacenza a Ferrara.

Allerta gialla invece per l’Appennino tosco-emiliano.