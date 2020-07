L'estate quest'anno si presenta instabile: il meteo prevede una prima parte molto calda e una seconda più fresca, senza escludere piogge.

Nei prossimi giorni il caldo africano raggiungerà il massimo della sua intensità, per poi lasciare il posto a un ciclone freddo. Venerdì 3 luglio, verosimilmente, le temperature si abbasseranno, lasciando l’aria più fresca. Non mancheranno rovesci su tutta la Penisola.

Le previsioni meteo dell’estate quest’anno seguirà questo trend instabile: dopo una prima parte calda, seguirà il fresco.

Estate 2020: meteo instabile

È in arrivo, verosimilmente venerdì 3 luglio, un vortice di aria fredda che smorzerà il caldo di questi giorni. Il vortice freddo, proveniente dall’artico, farà abbassare le temperature da nord a sud e causerà rovesci e temporali, con rischio neve a quote più alte.

L’estate quindi si “ammalerà” precocemente e bisognerà aspettare per una nuova salita delle temperature.

Anche il mese di agosto si prevede instabile, in balia delle correnti di alta e bassa pressione, che renderanno il clima vario. Il Centro Europeo prevede picchi di caldo intenso che però saranno sporadici e di breve durata. In aumento anche l’afa, per lo stazionamento di di un ciclone di Alta pressione sul Mediterraneo.

Il prossimo mese si può dividere in due parti: una prima parte più calda, grazie alla presenza dell’anticiclone africano, e una seconda parte più instabile e fresca, con temporali e grandine.





In conclusione, l’estate 2020 in Italia sarà piuttosto movimentata, con alternanza tra giornate più calde e giornate più fresche, e sempre con rovesci in agguato.