L'emersione di nove casi positivi al coronavirus in 48 ore ha fatto scattare l'allarme in Irpinia per la presenza di un possibile focolaio.

Quattro comuni in Irpinia sono sotto osservazione per la presenza di un possibile focolaio di coronavirus: nel primo weekend di luglio si sono registrati nove casi positivi, probabilmente tutti originati da persone provenienti dall’estero e rientrate in Campania.

Focolaio di coronavirus in Irpinia

I nuovi contagi sono dislocati in quattro territori che le autorità della provincia di Avellino dovranno tenere sotto costante monitoraggio per evitare una diffusione più massiccia dell’infezione. Si tratta in particolare di Santa Lucia di Serino, in cui risiedono sei dei nove casi tra cui un venezuelano di 69 anni che vi abita da dieci anni, di San Michele di Serino (un caso) di Rotondi (due casi dello stesso nucleo familiare.

Ad essi si aggiungono altri due cittadini di Serino che stanno attendendo la conferma del secondo tampone dopo la diagnosi positiva del primo.

L’uomo di 69 anni si trova ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale Moscati di Avellino. Il giorno prima che il suo test desse esito positivo era risultata infetta una donna romena di Moschiano recatasi in ospedale per partorire.

Le sue condizioni sono buone, così come quelle del bambino. Per precauzione le quaranta persone che abitano nella sua stessa palazzina dovranno osservare la quarantena e fare il tampone.





La paziente era da poco tornata dalla Romania su un piccolo autobus insieme ad altri connazionali.

Allo stesso modo a generare il cluster di San Michele di Serino sarebbero stati soggetti rientrati di recente dall’estero.