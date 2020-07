Il bilancio di un incendio avvenuto a Roma martedì 7 luglio: grave una persona, muore un cagnolino.

Dramma nel cuore della città di Roma dove, a causa di un incendio – divampato direttamente dalle cantine di un condominio -, una persona è in gravi condizioni. Inoltre, il bilancio parla anche di un cagnolino morto a causa di un’intossicazione riportata in seguito alle fiamme sprigionatesi dai sotterranei della palazzina.

Come comunicato dai Vigili del Fuoco, infatti, nella serata di martedì 7 luglio, alle ore 20.16 in viale Santa Rita da Cascia, 30, zona Torre Gaia, ben tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale VV.F di Roma con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala e il carro teli, sono intervenute per un incendio divampato nelle cantine di una palazzina.

Incendio a Roma: muore un cagnolino

Secondo quanto riportato dal comunicato dei pompieri intervenuti sul posto il bilancio è di una persona rimasta ferita gravemente: il soggetto coinvolto nell’incendio di una palazzina nel cuore della capitale ha riportato ustioni su quasi tutto il corpo e per questo motivo è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario. L’uomo, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.



Nell’incendio avvenuto nelle cantine di una palazzina nel quartiere Torre Gaia di Roma ha perso la vita anche un cagnolino molto amato dai condomini capitolini. Sul posto personale di Roma Capitale e Polizia di Stato per poter comprendere quali siano le cause che hanno portato all’incendio di martedì 7 luglio.