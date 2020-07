Una donna è morta nel suo appartamento di Bologna, rimanendo carbonizzata. Ancora incerte le cause dell'incendio.

La mattina di lunedì 13 luglio una donna di mezza età è stata ritrovata morta nel letto, in seguito a un incendio scoppiato improvvisamente nel suo appartamento a Bologna. La donna è rimasta carbonizzata, così come gran parte della casa incdnerita dalle fiamme.

Ancora incerte le cause del rogo.

Donna morta in un incendio: mistero a Bologna

Una donna di circa 40-50 anni è morta in seguito ad un incidente divampato nel suo appartamento in via Sant’Isaia 76, a Bologna. La tragedia è avvenuta la mattina di lunedì 13 luglio, verso le 9.45, quando alcuni testimoni hanno avvertiro le forze dell’ordine.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che purtroppo hanno trovato la salma della vittima completamente carbonizzata nel suo letto.

Solo una piccola parte della casa è stata devastata dalle fiamme e i vigili sono intervenuti anche per bloccare il traffico.





Cause misteriose

I danni rilevati all’appartamento risultano limitati, ma rimangono ancora incerte le cause del rogo. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, la barista vicina di casa della vittima avrebbe visto la donna entrare nel suo locale, per poi cambiare idea e tornare a casa.

L’ipotesi più accreditata al momento rimane quello di possibili guasti al gas o tubature dell’appartamento. La vittima a quel punto non avrebbe fatto in tempo a fuggire, anche perché da tempo presentava problemi di deambulazione a causa di un vecchio incidente stradale avvenuto anni prima.