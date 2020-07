Estate con temperature basse e tanti rovesci: il meteo dei prossimi giorni sembra rovinare i piani dei vacanzieri in tutta Italia.

L’estate 2020 stenta a decollare e non solo per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ma anche per questioni legate al meteo che fin qui non è stato di certo stabile su quelli che sono gli standard più classici della bella stagione.

In tutta Italia anche nei prossimi giorni si registreranno temperature basse, ben al di sotto delle medie stagionali. Dal Nord Europa si avvicina una perturbazione che che si porterà sull’arco alpino nella giornata di domani, 15 luglio, per poi dirigersi verso sud fra giovedì e sabato. Possibili dunque a metà settimana temporali diffusi al Centro – Nord e da venerdì anche al Sud. La pioggia su tutta la penisola farà si che quasi ovunque non si supereranno i 30 gradi.

Da domenica, in seguito all’allontanamento della perturbazione, il tempo tornerà più stabile con temperature nuovamente in aumento.

Meteo, l’estate con temperature basse

Nella giornata di oggi, 14 luglio, il cielo sarà prettamente nuvoloso al Nord, eccetto in Emilia Romagna e settore dell’alto Adriatico. Qualche nube passeggera anche al Sud e in Sicilia. Prevalenza di tempo sereno nel resto d’Italia.

Locali piogge o rovesci possibili su Alpi centrali e relative zone pedemontane, basso Piemonte e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio isolati temporali su Alpi, nord Appennino, rilievi della Calabria e delle isole maggiori con locali sconfinamenti verso la Sardegna meridionale e la Sicilia orientale. Temperature massime stazionarie o in lieve calo. Venti prevalentemente deboli.



Le previsioni per il 15 luglio

Domani mattina, mercoledì 15 luglio, ampie schiarite al Sud e sulle Isole, nubi sparse al Centro-Nord con locali precipitazioni sulle Alpi centrali. Nel pomeriggio possibili temporali su Alpi, parte della pianura padana occidentale e zone interne del Centro; nuvole in aumento anche al Sud e sulle Isole con locali e brevi temporali nelle zone interne e nel nord della Puglia. Temperature senza grandi variazioni con valori nella media o leggermente al di sotto.