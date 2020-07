La seconda ondata di Coronavirus arriverà a ottobre e sarà una situazione critica: lo afferma Massimo Galli.

Non ha più dubbi Massimo Galli, infettivologo e primario dell’Ospedale Sacco di Milano: il Coronavirus tornerà in autunno con una seconda ondata. E sarà una durissima battaglia che il popolo italiano si troverà ad affrontare. Per questo è fondamentale farsi trovare preparati al meglio delle proprie capacità.

In una lunga intervista concessa a Leggo, l’infettivologo sottolinea l’importanza del vaccino anti-influenzale in autunno: “Dobbiamo prepararci all’autunno con una strategia sanitaria contro il Coronavirus. È fondamentale la vaccinazione antinfluenzale di massa per accelerare la diagnosi del Covid-19 in caso di febbre, tosse, malessere”.

Galli e la seconda ondata di Coronavirus

Per Galli la seconda ondata di Coronavirus arriverà e c’è il rischio che a dicembre gli ospedali si trovino nuovamente completamente intasati: “Non voglio neanche immaginarlo – spiega ancora l’infettivologo milanese -. Mi raccomando, il calvario vissuto in questi mesi ci serva da lezione. Ritengo prioritaria l’estesa vaccinazione antinfluenzale, fra ottobre e novembre: non solo per gli over 65, ma anche per tutte le altre fasce d’età.

E perfino per i bambini come già accade in molti Paesi”.

Ma come difendersi? Per l‘esperto del Sacco di Milano non ci sono dubbi: “Bisogna evitare affollamenti. Anche i ragazzi che nei luoghi della movida eccedono non si rendono conto del rischio ancora presente. Per sé stessi, per i loro genitori e i loro nonni che sono più indifesi”.

Soprattutto in Lombardia dove il virus continua a circolare: “Servono test sierologici a tappeto.

Sono favorevole al pungi-dito per uno screening rapido iniziale e, quindi, per scovare i positivi. Quello che dobbiamo temere sono i super-diffusori, anche asintomatici, che sono in grado di infettare moltissime persone e rendono facilissima la diffusione di questo virus”.