L'Italia sta vivendo un'estate molto strana e nelle prossime ore ci saranno nuovi temporali e nubifragi.

Secondo il meteo l’Italia sta per essere travolta nuovamente da temporali e nubifragi. Nonostante la presenza di un’area di alta pressione, il tempo continua a sorprendere il nostro Paese con temporali improvvisi e devastanti, come è accaduto nelle ultime 24 ore.

Questo significa che l’anticiclone non è ancora in grado di garantire una stabilità atmosferica assoluta. Nelle prossime ore, nonostante il momento di apparente tranquillità, l’Italia continuerà ad essere sorpresa da forti temporali, nubifragi e grandinate.

Meteo, Italia sorpresa dai temporali

L’Italia, che sta vivendo un’estate anomala, nelle prossime ore sarà nuovamente sorpresa da temporali e nubifragi. Le zone più a rischio sono la parte meridionale della Calabria e il nordest della Sicilia.

L’instabilità del tempo sarà molto minacciosa e nel corso delle ore arriverà anche in alcuni tratti dell’Arco alpino, come quello centro-orientale fino alle medie ed alte pianure del Triveneto. L’instabilità al sud nel corso della giornata rimarrà moderata e si concentrerà anche in diverse zone della Puglia, su cui la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla.

Nel Centro-Nord, durante il pomeriggio e le prime ore serali, arriveranno alcuni temporali, soprattutto sull’Appennino tosco-emiliano, quello centrale e alcuni tratti della Val Padana, dell’Emilia Romagna e del basso Veneto. Non sarà una fase di intenso maltempo, ma il nostro Paese, in particolarmente le zone di cui vi abbiamo parlato, sarà sorpreso da diversi fenomeni temporaleschi che in alcune occasioni possono diventare più intensi e accompagnati da vento, nubifragi e grandinate.