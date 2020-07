Incidente a Posillipo: auto precipita nel vuoto e atterra in un parco

Un ragazzo di 29 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato coinvolto in un grave incidente a Posillipo.

Paura a Posillipo, dove nella mattinata di venerdì 17 luglio 2020 si è verificato un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 29 anni: dopo aver perso il controllo della sua vettura, ha impattato la ringhiera, sfondato il parapetto ed è precipitato nel vuoto.

Incidente a Posillipo

Il sinistro ha avuto luogo precisamente in via Petrarca, all’altezza del civico 64. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era alla guida di una Volkswagen Golf bianca. Per motivi ancora da accertare ne avrebbe perso il controllo e non sarebbe riuscito a curvare, cosa che lo ha fatto finire violentemente contro la ringhiera della strada abbattendola e precipitando nel vuoto.

Dopo aver fatto un volo di diversi metri l’auto è atterrata in un parco residenziale.

Immediata la chiamata ai soccorritori che, giunti tempestivamente sul posto, hanno scavalcato il cancello dell’area verde e tirato fuori il giovane dalle lamiere prima che la vettura prendesse fuoco. Al momento dell’estrazione il ragazzo era cosciente e ha raccontato di non essere riuscito a curvare in tempo.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli con un trauma toracico e la fratture di alcune coste.

Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione nonostante la caduta. Presenti sul posto anche gli agenti che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.





L’incidente ha avuto luogo nello stesso punto in cui nel 2011 tre ragazzi morirono per aver perso il controllo della loro auto.

“In tutto questo tempo nulla è stato fatto per l’ammodernamento, l’alleggerimento del traffico e la messa in sicurezza di alcune importanti arterie della città. Il passo deve cambiare. Occorre un piano per la sicurezza e il diritto alla mobilità che non vediamo arrivare” ha comunicato Severino Nappi.