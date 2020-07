Moerto un 21enne investito da un auto mentre faceva ritorno dalla discoteca, altri due ragazzi coinvolti leggermente feriti.

Un’auto finita fuori strada ha travolto e ucciso un ragazzo di 21 anni sulla Strada Provinciale 17 a Villasimius, in Sardegna. L’incidente mortale – che ha visto coinvolti altri due ragazzi di Villasimius all’interno del veicolo – come riporta La Nuova Sardegna, sarebbe avvenuto nei dintorni della discoteca ‘Sciabecco’ intorno alle 6:15 di questa mattina 19 luglio ed il morto 21enne – come spesso si fa nei sabato sera in discoteca – stava facendo ritorno a casa verso il centro abitato del piccolo borgo del meridione sardo.

Il conducente e l’altro passeggero coinvolti nell’incidente – che hanno immediatamente soccorso il malcapitato ma invano – hanno riportato lievi ferite anche se si trovano in evidente stato confusionale. Un violento scontro lo scorso maggio aveva causato la morte di una giovane ragazza di Giugliano (NA).

Incidente Villasimius, morto 21enne

Le discoteche sono al centro di tira e molla riguardo la loro riapertura estiva in tempo di coronavirus, ma quello successo all’alba a Villasimius è un triste evento che riguarda un ragazzo 21enne morto. La vittima – la cui identità non è stata ancora individuata – sarebbe morto sul colpo, falciato dall’auto che sbandava. Come riporta l’organo d’informazione sardo, è molto probabile che il conducente sia stato colpito da un colpo di sonno al volante provocando l’incidente ai danni della vittima che in quel momento, prosegue La Nuova sardegna, stava attraversando la strada.

Sul posto sono subito accorsi l’ambulanza del 118, dei carabinieri della stazione di Villasimius e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Vito, con a capo il luogotenente Giorgio Ghiani. Sta adesso alle autorità – che intanto hanno rimosso il corpo della vittima dal selciato – dare l’esatta ricostruzione dell’accaduto.