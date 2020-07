Le ong Sea Watch e Alarm Phone hanno già lanciato l'allarme per soccorrere i 120 migranti su un gommone che si sta sgonfiando.

Le ong Sea Watch e Alarm Phone hanno lanciato ieri 21 luglio su un gommone con 120 migranti a bordo (di cui 24 minori) in grande difficoltà al largo delle coste libiche, a più di 50 miglia da Zliten ed in acque internazionali.

L’imbarcazione- stando a quanto riferito dalle ong umanitarie che riscattano i migranti in mare – sembra abbia un avaria al tubolare sinistro e senza più un motore, si sta sgonfiando e rischia di far precipitare in mare il suo equipaggio. Con l’estate si moltiplicano gli sbarchi molti dei quali diretti in Italia, e i migranti sono ricollocati in molte strutture del Sud Italia, come i 36 migranti che ieri sono stati trasferiti in Basilicata.





120 migranti in difficoltà

Il gruppo di migranti è stato avvistato dalla Moonbird, l’aereo di perlustrazione in forza alla Sea Watch che avrebbe inoltre rilevato un corpo senza vita. Il gommone potrebbe sgonfiarsi del tutto in qualsiasi momento, riportano ancora i volontari delle due Ong.”Nessuna delle 120 persone indossa un giubbotto a vita!” è questo l’sos in mare lanciato da Alarm Phone che crede “ il salvataggio deve essere lanciato immediatamente!».

Molti dei migranti sarebbero scappati dalla Libia e si troverebbero in acqua da più di 12 ore e le autorità maltesi ed italiane sarebbero state raggiunte dalla richiesta d’intervento di soccorso lanciata dalle organizzazioni no profit. Sono tante le persone che sperimentano la morte in mare su imbarcazioni di fortuna molte delle quali provenienti dalla Libia: il 27 giugno scorso è stato salvato un barcone alla deriva con 95 migranti a bordo.