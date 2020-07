Sempre più vicina al momento del parto, Sara Affi Fella si è sfogata con i fan sui social parlando delle sue paure e angosce

Sara Affi Fella si trova alla 28a settimana di gravidanza, pertanto le curiosità sul bebè sono davvero tante. L’ex super contestata tronista di Uomini e Donne è di recente tornata a fare quattro chiacchiere con i suoi follower di Instagram, affrontando di petto le sue sensazioni e le emozioni che le sta regalando questa nuova esperienza di vita.





Sara è dunque apparsa felice e contenta, anche se chiaramente sta vivendo un periodo molto particolare per via della gestazione. Con il parto sempre più vicino, in lei qualcosa sta cambiando, anche se forse in parte dipende dall’ansia.

Visualizza questo post su Instagram ☀️ #mamy Un post condiviso da S A R A (@saraaffifellaufficiale) in data: 6 Lug 2020 alle ore 4:55 PDT

Sara Affi Fella ha paura

“Sto iniziando a sviluppare la paura di non riuscire a farcela”, ha dunque ammesso Sara Affi Fella. Un’angoscia che ad ogni modo dovrà riuscire a superare, visto che più si avvicina il momento più i pensieri cresceranno. Tante sono comunque le persone che le sono vicine, come da lei stessa precisato nella chiacchierata con i fan.

L’ex protagonista del dating show mariano crede peraltro che sarà una buona mamma.

“Ce l’hanno fatta tutte, ce la faremo anche noi!”, a un certo ha dichiarato, per poi parlare di alcuni piccoli problemini dovuti proprio alla gravidanza. Si tratta per la precisione dei terribili crampi ai polpacci, che la assillando soprattutto di notte senza essere ancora riuscita a trovare una cura efficace.