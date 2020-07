Rogo a La Spezia in una Rsa: morto un anziano

La Spezia, morto un anziano per il rogo divampato nella Rsa San Vincenzo.

Nella tarda serata di venerdì 24 luglio, intorno alle 22, un incendio è divampato nella struttura ricettiva per anziani San Vincenzo sita a La Spezia, in via Palmaria, nel quartiere del Canaletto. Il rogo, sviluppatosi in una camera al terzo piano della Rsa, ha purtroppo portato alla morte di un anziano e al ferimento di altre tre persone.

Al momento non sarebbero chiare le cause dell’incendio sulle quali gli inquirenti e i vigili del fuoco starebbero ancora indagando.

Rogo a La Spezia: morto un anziano

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con cinque operatori, un’autopompa e un mezzo fuoristrada con serbatoio d’acqua (considerata la posizione dell’edificio, in una strada piuttosto stretta), e una seconda squadra di due operatori con l’autoscala.

A supporto è stata inviata anche la vicina squadra del distaccamento Porto Mercantile, con tre operatori e un’ulteriore autopompa.

Il fumo, partito come detto da una stanza del terzo piano, si è esteso ben presto a gran parte della struttura. Nelle stanze del livello interessato c’erano ricoverati 4 anziani, uno dei quali purtroppo è morto.

Si tratta di un uomo di 87 anni che è stato trovato senza vita mentre gli altri tre, nonostante il fumo avesse saturato l’ambiente fin quasi al pavimento, sono stati tratti in salvo e affidati alle cure dei sanitari che li hanno portati all’ospedale Sant’Andrea. Non sarebbero in gravi condizioni.