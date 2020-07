Meteo, inizio d'Agosto rovente in Italia con l'estate che sembra essere finalmente arrivata: afa su tutta la penisola.

L’estate 2020 si è fatta molto attendere, ma finalmente sembra essere arrivata in Italia dove le previsioni meteo delle prossime settimane promettono bel tempo e afa. Una situazione che, secondo gli esperti, si protrarrà fino ai primi giorni di Agosto.

Una “fiammata africana”, volendo usare un termine dal forte impatto, che porterà, specie al Centro-Sud, a picchi di 40 gradi. Al Nord il clima sarà inizialmente meno bollente, ma più afoso, causa lievi infiltrazioni di aria umida atlantica che potrebbero contribuire alla formazione di locali temporali, più probabili nelle Alpi. L’apice dovrebbe toccarsi nella giornata di domani, 31 luglio, quando sono previsti 35 gradi nelle ore più calde e ben 23-25 gradi anche durante la notte.

La situazione descritta dovrebbe durare almeno fino a domenica 2 – lunedì 3 al Nord, e protrarsi fino al 5 al Centro-Sud.

Meteo estate 2020: afa fino ad Agosto

Guardando invece ai prossimi giorni, nella giornata di venerdì 31 luglio il tempo sarà in prevalenza soleggiato nella maggior parte delle regioni, con temperature altre e un accentuato rialzo dei tassi di umidità.





Nel pomeriggio-sera nuvolosità in sviluppo attorno ai rilievi alpini e appenninici, dove non si escludono locali rovesci o brevi temporali di calore. Temperature minime e massime in ulteriore leggero aumento: valori diurni ovunque compresi tra 31 e 38 gradi, con punte fino a 39-40 gradi nelle zone interne peninsulari e sulle Isole maggiori.

Venti deboli o a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.