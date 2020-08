Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 5 agosto, che sale di 384 casi e 10 morti.

Come di consueto il Ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a mercoledì 5 agosto. Rispetto giornata precedente si sono registrati 384 casi positivi, 10 decessi e 210 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 248.803 contagi, 35.181 vittime e 200.976 guariti.

Nella giornata odierna si segnala inoltre una sola regione dove non sono stati riscontrati casi positivi nelle ultime 24 ore e cioè la Valle d’Aosta.





Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Poco dopo le ore 17, il ministero della Salute ha pubblicato su internet la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione.

Dai dati analizzati emerge ormai un sostanziale livellamento generale dei contagi su quasi tutto il territorio italiano, pur con diverse regioni in lieve crescita a causa dei focolai emersi nelle ultime settimane. Al primo posto per numero di contagi troviamo ancora la Lombardia con 5.823 casi attualmente positivi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.609 e dal Veneto con 1.067.

Sotto i mille casi troviamo il Lazio con 983 contagi, il Piemonte con 780 e la Toscana con 415, mentre a seguire abbiamo la Campania con 394 casi, la Liguria con 207, la Sicilia con 314, la Puglia con 152, il Friuli-Venezia Giulia con 147, l’Abruzzo con 140, le Marche con 137, la provincia autonoma di Bolzano con 116 e la Calabria con 101 contagi.

Per ultime abbiamo infine le regioni sotto i cento contagi, che stanno lentamente stabilizzandosi nel calo dei positivi a cominciare dalla provincia autonoma di Trento con 79 casi. A seguire troviamo la Basilicata e la Sardegna con 53 casi ciascuna, il Molise con 34, l’Umbria con 30 e infine la Valle d’Aosta con soltanto 12 casi di coronavirus ciascuna.

Al momento, dei 12.646 casi attualmente positivi 11.841 si trovano in isolamento domiciliare, 764 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 41 sono in terapia intensiva.

Controlli a tappeto in Alto Adige

Con l’emersione di nuovi focolai diverse regioni stanno attuando contromisure al fine di contenere la diffusione del coronavirus tra la popolazione. Tra queste anche la provincia autonoma di Bolzano che in merito ai nuovi contagi riscontrati nel comune di Bronzolo ha deciso di varare una campagna di tamponi a tappeto su tutti i 2.800 residenti, come conferma anche l’assessore provinciale Thomas Widmann: “Dopo la fine del lockdown, scattata tre mesi fa, era chiaro che il rischio di nuove infezioni sarebbe aumentato.

Ci siamo preparati a questo e ci siamo attrezzati in modo tale che test rapidi e approfonditi potessero essere utilizzati, garantendo così che i nuovi casi venissero rintracciati tempestivamente e isolati, ma anche che, se necessario, una determinata località potesse essere testata in modo capillare e in breve tempo“.