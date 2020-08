Tre donne investite a Bisceglie, travolte da un 45enne in scooter

A Bisceglie tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite dopo essere state investite da uno scooter nella centrale piazza Vittorio Emanuele.

Attimi di paura a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove nella tarda mattinata di mercoledì 5 agosto tre donne sono state travolte da uno scooter guidato da un 45enne nella centrale piazza Vittorio Emanuele. Al momento resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha reso necessario il trasporto in ambulanza per le tre donne, successivamente ricoverate in ospedale.

Sul luogo dell’investimento sono inoltre giunte anche le forze dell’ordine che hanno provveduto ad accertare le eventuali responsabilità delle persone coinvolte nello scontro.





Bisceglie, tre donne investite da scooter

Stando alle poche informazioni trapelate l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 11 di mercoledì 5 agosto, quando uno scooter guidato da un 45enne lungo una delle vie laterali della piazza ha investito le tre donne, di cui una in stato di gravidanza.

Lo scooterista stava percorrendo la piazza in direzione della chiesa di San Lorenzo ma è ancora da stabilire se stesse guidando entro i limiti di velocità o se non sia stato malauguratamente vittima di una distrazione.

Ignote per il momento anche le condizioni di salute delle tre donne, che sono state immediatamente soccorse dagli operatori sanitari del 118 e trasportate presso l’ospedale cittadino.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell’ordine locali, che hanno eseguito i rilievi necessari al fine di ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente avvenuto in piazza.