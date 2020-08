Dopo essere risultata positiva al coronavirus, una escort ha fatto perdere le proprie tracce: è allerta a Crotone.

É allerta coronavirus a Crotone dopo che una escort è risultata positiva al coronavirus: il protocollo prevedrebbe la ricostruzione dei suoi recenti contatti per metterli in isolamento ed evitare la diffusione del contagio, se non fosse che si è resa irreperibile e ha fatto perdere le sue tracce.

Escort positiva al coronavirus a Crotone

La donna ha ricevuto l’esito del test nei primi giorni di agosto: non si sa se l’abbia fatto dopo aver mostrato sintomi, dopo essere venuta a contatto con un infetto o per altre ragioni. Fatto sta che dopo aver scoperto la sua positività le aziende sanitarie territoriali non sono state in grado di raggiungerla. Si è infatti data alla fuga e i tentativi di rintracciarla si sono finora rivelati vani.

L’Asp della cittadina calabrese ha avviato i controlli per ricostruire i contatti avuti negli ultimi giorni, ma senza di lei sarà quasi impossibile trovarli e continuare l’indagine epidemiologica. Il rischio è quello che alcune persone eventualmente da lei contagiate e asintomatiche possano contribuire a diffondere l’infezione.

Non si tratta del primo caso di una escort risultata positiva.

Qualche settimana prima un’altra ragazza era stata ricoverata in Umbria dopo aver mostrato i primi sintomi. Nelle precedenti due settimane aveva però viaggiato in diverse regioni italiane prendendo bus, treni regionali e traghetti, e incontrando diversi clienti sparsi per lo stivale.