Circa una cinquantina di migranti sono fuggiti nel pomeriggio dell’8 agosto dall’hotspot di Pozzallo (Provincia di Ragusa). Sono in corso le ricerche.

Erano ospiti dell’hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa, il gruppo di nordafricani che è fuggito nel pomeriggio di sabato 8 agosto. Una notizia, che ha destato grande preoccupazione da parte dei carabinieri e delle forze dell’ordine che stanno hanno iniziato le ricerche per riportarli in isolamento.

Non si sa ancora il numero esatto dei migranti che è riuscito a scappare. Si presume però che il numero dei fuggitivi vada dalla quarantina alla cinquantina di persone. Nel gruppo di migranti fuggiti da Pozzallo, non è compreso quello dei 19 migranti risultato positivo al Coronavirus e che attualmente sono in isolamento.

Il gruppo di migranti fuggito dall’hotspot di Pozzallo, secondo quanto appreso da carabinieri e forze dell’ordine, si sarebbe disperso nei dintorni di Pozzallo e precisamente verso la spiaggia o ancora nella zona industriale di Pozzallo-Modica.

Tra di loro, non sono presenti i 19 migranti messi in quarantena a causa della positività alla Covid-19, come ha dichiarato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna alla cittadinanza.

Fuga di migranti: gli altri casi

Il caso del gruppo di nordafricani fuggito da Pozzallo, non sarebbe l’unico caso avvenuto in quest’ultimo periodo. Solo qualche giorno fa, in provincia di Latina, era fuggito un gruppo di 18 migranti messi in quarantena preventiva al cas di Cori.

Dei 18 ne erano stati ritrovati 13, mentre continua senza sosta la ricerca dei restanti 5.

Una sorte simile era capitata ad un gruppo di 184 migranti, ospiti al cara di Pian del Lago in provincia di Caltanissetta il giorno 27 luglio. Dei 184 migranti fuggiti ne sono stati ritrovati 118 che sono stati poi ricondotti immediatamente da dove sono fuggiti.