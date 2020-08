Taranto, tragedia di Ferragosto: bimbo di 20 mesi annegato in piscina

A Taranto un bimbo di 20 mesi è caduto e annegato in una piscina.

Una terribile tragedia quella che è accaduta a Taranto nella giornata di Ferragosto. Doveva essere una giornata tranquilla, di festa e divertimento, per festeggiare il 15 agosto e l’estate. Si è, invece, trasformata in un vero e proprio incubo. Un bambino di 20 mesi è caduto in una piscina in una villa privata ed è morto annegato.

Il piccolo si chiamava Michele ed era originario di Massafra. La tragedia è avvenuta nel territorio di Palagiano.

Bimbo annegato a Taranto

Doveva essere una giornata di festa, come per tutti coloro che amano divertirsi nella giornata di Ferragosto, ma in realtà di è trasformata in un incubo davvero terribile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei suoi genitori e sarebbe riuscito a salire su una scaletta alta meno di un metro, per poi cadere nella piscina di questa villa privata.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi ma i sanitari del 118 purtroppo non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Palagiano e della Compagnia di Massafra.





Una tragedia davvero terribile quella che è accaduta a questa famiglia a Ferragosto.

Il piccolo Michele è salito su una scaletta ed è caduto in acqua, per poi annegare. Domenica 16 agosto, alle 17, nella chiesa di San Leopoldo di Massafra a Taranto saranno celebrati i funerali del bambino di 20 mesi che è annegato nella piscina di una villa privata a Palagiano. La famiglia del bambino è molto conosciuta a Massafra. Il padre, Domenico Maraglino, è agronomo e la madre Anna è una commercialista.