Val d’Aosta, precipitano durante l’arrampicata: morti due alpinisti

Due alpinisti, Nicola Bertola ed Erika Giorgetti di 36, sono morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn.

Due alpinisti precipitano durante l’arrampicata. Sono morti così Nicola Bertola, di 39 anni, ed Erika Giorgetti, di 36 anni. I due erano alpinisti esperti e stavano facendo ciò che amavano quando qualcosa è andato storto e tutto è finito presto in tragedia.

L’incidente mortale è avvenuto in Val d’Aosta, più precisamente in Val d’Ayas. I due alpinisti erano legati insieme al momento dell’incidente, per cui quando uno dei due ha perso la presa ha inevitabilmente trascinato il compagno.

Alpinisti precipitano durante l’arrampicata

Nicola Bertola ed Erika Giorgetti sono morti precipitando dalla cresta del Rothorn, a 3.150 metri di quota, in Val d’Ayas.

I loro corpi sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso alpino valdostano. L’allarme è scattato quando i due alpinisti non sono ritornati a casa e grazie all’elicottero, che ha permesso di avvistare i corpi, le salme sono state recuperate. Entrambi i giovani erano alpinisti esperti.

Nicola Bertola era originario di Vercelli e da tempo viveva in Val d’Ayas, dove lavorava con il gatto delle nevi durante l’inverno e come artigiano d’estate. Inoltre, era un operatore di soccorso alpino volontario. Erika Giorgetti era originaria di Milano ed era dipendente regionale. I due alpinisti erano legati insieme e si trovavano in un tratto privo di assicurazioni in parete. Uno dei due deve aver perso la presa e, quando è precipitato, ha trascinato anche il compagno.