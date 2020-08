Un bimbo di tre anni è stato trovato riverso nella piscina di casa privo di sensi.

Un bimbo di tre anni è stato trovato in piscina privo di sensi. Il piccolo probabilmente è sfuggito al controllo dei suoi genitori, mentre si trovavano nella loro abitazioni, quando è caduto all’interno della piscina. Purtroppo non è l’unico caso di questa estate, ma in questo caso il piccolo è riuscito a sopravvivere, anche se al momento si trova in prognosi riservata.

Un brutto incidente in un’abitazione, che ha segnato e spaventato profondamente questa famiglia.

Bimbo di tre anni in piscina

Purtroppo non è la prima volta che si sente una notizia del genere durante l’estate. Quest’estate in diversi Paesi del mondo è accaduto che un bambino finisse in piscina dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. In questo caso il piccolo ha tre anni e si trovava nella sua abitazione ad Altopascio, in provincia di Lucca.

Un momento di distrazione, qualche istante il cui il bambino è riuscito a sottrarsi dallo sguardo attento dei suoi genitori, ed è accaduto questo brutto incidente. Il piccolo è finito in piscina ed è stato trovato in acqua privo di sensi.





Il bimbo, di soli tre anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze con l’elisoccorso.

Attualmente sono in corso tutti gli accertamenti del caso per riuscire a capire se il piccolo ha perso conoscenza una volta finito in acqua o prima, durante la caduta. Le sue condizioni sono piuttosto gravi, come riportato dai medici dell’ospedale fiorentino, e per il momento si trova in rianimazioni. La prognosi rimane riservata, nella speranza che possa riprendersi al meglio.