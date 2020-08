Gian Maria è morto dopo essersi tuffato in piscina in una struttura di Polignano: disposta l'autopsia sulla salma del ragazzo.

Tragedia a Polignano, comune in provincia di Bari, dove un ragazzo di 20 anni è morto dopo un tuffo in piscina. La procura competente ha disposto l’autopsia per capire se l’arresto cardiocircolatorio che l’ha condotto alla morte sia stato causato da un malore o da altro.

Ragazzo morto in piscina a Polignano

L’episodio ha avuto luogo tra lunedì 10 e martedì 11 agosto 2020. Gian Maria, questo il nome della vittima, si era recato presso una struttura ricettiva per trascorrere la notte di San Lorenzo, non risulta chiaro se insieme ad amici o parenti. Ad un certo punto ha deciso di fare un bagno in piscina insieme agli altri ma dopo essersi tuffato non è più riemerso.

Dopo aver notato che il giovane non tornava più a galla, i presenti hanno immediatamente dato l’allarme e chiamato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno ritenuto sin da subito disperate le sue condizioni perché una volta portato fuori dalla piscina non era più cosciente. Hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo le manovre si sono rivelate vane e hanno dovuto constatare il suo decesso.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul cadavere di Gian Maria in modo da capire la reale causa del decesso ed escludere eventuali responsabilità. Intanto la comunità di Ceglie del Campo, comune in cui era residente, è sconvolta dall’accaduto di cui non riesce a capacitarsi. “Non posso credere che non ci sei più. Eri un ragazzo meraviglioso, ora sei un angelo“, “Donavi amore senza chiedere nulla in cambio“, “Ciao fratello mio“, sono solo alcuni delle decine di messaggi comparsi sul suo profilo Facebook.