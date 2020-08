Uomo minaccia la figlia di 16 anni per avere i soldi per gli stupefacenti.

Uomo minaccia la figlia di 16 anni e distrugge la casa per avere tutti i suoi soldi. Si tratta di un padre di 37 anni, già costretto ai domiciliari e con problemi di tossicodipendenza, che ha dato in escandescenze nella sua abitazione a Valle Martella, nel comune di Zagarolo, in provincia di Roma.

L’uomo pretendeva che la figlia sedicenne gli desse tutti i soldi che aveva perché doveva comprare degli stupefacenti, ma quando la ragazzina gli ha risposto di no lui ha perso a testa e ha distrutto la casa.

La ragazzina, di soli 16 anni, era talmente terrorizzata dalle minacce, gli insulti, i calci e i pugni agli oggetti, che alla fine ha ceduto e ha dato le sue poche decine di euro al padre, in modo che potesse acquistare gli stupefacenti. La ragazzina sperava in questo modo di poterlo calmare, nella speranza che la smettesse di distruggere l’appartamento. I rumori e le urla sono state sentite dai vicini di casa, che hanno chiamato il numero unico per le emergenze.





Alcuni vicini di casa si sono resi conto che qualcosa non andava e si sono molto preoccupati a causa delle urla e del rumore degli oggetti che venivano distrutto, per questo hanno chiamato il numero unico per le emergenze, segnalando quello che stava succedendo.

Dopo poco sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Frascati, che hanno bussato alla porta dell’appartamento, per poi raccogliere la testimonianza della figlia sedicenne dell’uomo, che alla fine è stato denunciato con l’accusa di estorsione.