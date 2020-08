Papa Francesco ha parlato dei migranti durante l'Angelus.

Le parole di Papa Francesco durante l’Angelus non passano inosservate. Il Santo Padre ha voluto trattare un argomento molto attuale, ovvero quello dei migranti, che fa particolarmente discutere in questo momento di emergenza per il Coronavirus. “Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza, vittime della cultura dello scarto” ha spiegato Papa Francesco di fronte a tutti i suoi fedeli.

Papa Francesco durante l’Angelus

Il Papa ha parlato dei migranti, interpellando il Signore e definendole vittime della cultura dello scarto. Ha parlato anche del terremoto di Amatrice, in occasione del quarto anniversario, rinnovando le preghiere per tutte le famiglie. “Rinnovo la preghiera per le famiglie e le comunità che hanno subito i maggiori danni, perché possano andare avanti con solidarietà e speranza, e mi auguro che si acceleri la ricostruzione affinché la gente possa tornare a vivere serenamente in questi bellissimi territori dell’Appennino” ha dichiarato Papa Francesco.





“È indispensabile e lodevole che la pastorale delle nostre comunità sia aperta alle tante povertà ed emergenze. La carità è sempre la via maestra della perfezione. Ma è necessario che le opere di solidarietà non distolgano dal contatto con il Signore Gesù” ha affermato Papa Francesco.

“La carità cristiana non è semplice filantropia ma, da una parte, è guardare l’altro con gli occhi stessi di Gesù e, dall’altra, è vedere Gesù nel volto del povero. Questa è la strada vera della carità cristiana, con Gesù a centro, sempre. Maria Santissima, beata perché ha creduto, ci sia guida e modello nel cammino della fede in Cristo, e ci renda consapevoli che la fiducia in Lui dà senso pieno alla nostra carità e a tutta la nostra esistenza” ha concluso il Santo Padre.