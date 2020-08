Attimi di Paura a Pescoluse in Salento. Un tromba d’aria ha colpito il litorale di marina di Salve. Causati diversi danni e alcuni feriti.

A marina di Salve, splendido litorale di Pescoluse in Salento, si è abbattuta una tromba d’aria nel pomeriggio del 25 agosto, causando danni e alcuni feriti. La tromba d’aria si era inizialmente manifestata nel parcheggio dello stabilimento balneare “Le Maldive del Salento”, per poi colpire anche altri lidi vicini come lo stabilimento “Le Cinque Vele” e la spiaggia libera di Pescoluse.

La tromba d’aria ha causato nel giro di pochi minuti diversi danni. Ci sono anche alcuni feriti anche se per fortuna non sono gravi.

Tra le località di #Pescoluse e Torre Vado, un temporale dall’entroterra si è portato verso il litorale. Al di sotto della base del Cumulonembo si è sviluppato un #tornado. Successivamente il vortice è evoluto verso la spiaggia di Santa Maria di Leuca. Approfondimenti sulla APP pic.twitter.com/ETMD8WbovF — meteo & radar (@meteoeradar) August 25, 2020

Tromba d’aria colpisce il Salento

Un tornado si è abbattuto in Salento nel pomeriggio di martedì 25 agosto, sul litorale di marina di Salve nella bellissima località di Pescoluse da sempre molto frequentata dai turisti.

Nel pomeriggio, quando la tromba d’aria ha colpito la spiaggia, il panico ha subito colpito i presenti come raccontano le testimonianze: “”Abbiamo visto ombrelloni e materassini che volavano via a 3 metri, abbiamo sentito ambulanze subito, non sappiamo se ci sono feriti”.

In effetti la tromba d’aria nel giro di pochi minuti, ha fatto letteralmente volare ogni cosa o quasi.

Uno dei casi più eclatanti è un chiosco della zona che è stato sradicato e privato del suo gazebo. Sono volati inoltre in mare diversi ombrelloni e sdrai portati lontano a causa della forza del vento. Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118 per verificare se ci fossero feriti e per fare esami di controllo. Due feriti sono stati invece portati all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase per eventuali accertamenti. Si tratta di una donna del luogo e di un turista che per fortuna non sono gravi.