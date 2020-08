Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms e membro del Cts, reputa improbabile un nuovo lockdown nonostante l'aumento dei casi in autunno.

L’Italia deve prepararsi ad affrontare un aumento dei casi in autunno, ma è improbabile che si arriverà a un nuovo lockdown: a sostenerlo è Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e membri del Cts. In un’intervista all’Ansa, Guerra ha illustrato i tre possibili scenari per il Paese: aumento lento e costante dei contagi; aumento dei casi con l’apertura delle scuole; l’aumento dei ricoveri.