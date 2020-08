Bambino cade dalla bicicletta nel giardino di casa e finisce in coma: è grave, ma stabile.

Cade dalle bicicletta nel giardino di casa e a causa del forte impatto finisce in coma. È questa la vicenda che tiene con il fiato sospeso tutti gli abitanti di Contrada, piccolo comune a pochi chilometri da Avellino, in quanto il protagonista del grave incidente domestico è un bambino di soli 9 anni.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai familiari e dal personale del 118 intervenuto sul posto, il ragazzino cadendo avrebbe battuto la testa contro un muretto presente nel giardino di casa sua. È stato prontamente soccorso e poi trasportato in ambulanza prima all’ospedale di Avellino e poi trasferito al Santobono di Napoli, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni vengono descritte dal personale del nosocomio come gravi, ma stabili.

Cade dalla bicicletta: bambino in coma

La notizia ha fortemente scioccato la piccola comunità campana e non solo. Anche il sindaco di Contrada ha espresso tutta la sua solidarietà alla famiglia cercando di portare loro un messaggio di speranza e conforto. “Forza piccolo Giuseppe – ha scritto su Facebook il primo cittadino Pasquale De Santis – tutta Contrada è con te e con la tua famiglia. Al tuo risveglio organizzeremo una grande festa”.

Come detto le condizioni del piccolo di 9 anni sarebbero al momento gravi, ma stabili e per questo decisivi saranno i bollettini medici delle prossime ore grazie ai quali si capirà come il ragazzino stia reagendo alle cure.

La speranza della sua famiglia e di tutto il suo paese è che la situazione possa risolversi al meglio quanto prima.