Preoccupa il maltempo in Trentino Alto-Adige. Esondati il fiume Adige e l’Isarco. Traffico in tilt sull’A22. Evacuate 600 persone a Egna.

Il Triveneto sta vivendo in queste ore ore di tensione a causa del Maltempo che ha fatto disastri soprattutto Veneto e Trentino. Complici le forti piogge che hanno fatto esondare il fiume Adige e l’Isarco. Risultato la chiusura dell’A22 del Brennero tra San Michele e Bolzano in entrambi i sensi di marcia.

Il traffico è quindi completamente bloccato causando non pochi problemi dal punto di vista della viabilità. Il Trentino-Alto Adige sta particolarmente soffrendo in quanto l’esondazione dell’Adige ha fatto evacuare ben 600 persone del comune di Egna. A darne notizia sono stati i vigili del fuoco di Egna che hanno inoltre indicato che gli evacuati dovrebbero chiedere alloggio da parenti.



Maltempo, esondati Adige e Isarco

L’emergenza maltempo sta mettendo in ginocchio il Trentino-Alto Adige con l’esondazione del fiume Adige e dell’Isarco che ha messo a rischio interi paesi. Il traffico nell’A22 del Brennero è andato completamente in tilt ed il tratto tra San Michele e Bolzano è chiuso in entrambi i sensi di marcia. Preoccupa la situazione nel paese di Egna in provincia di Bolzano dove 600 persone sono state evacuate a causa dell’esondazione dell’Adige che è cresciuta paurosamente nell’arco di poche ore.

La protezione civile intanto ha invitato la popolazione a lasciare strade e piazze pubbliche e a portarsi nei piani superiori degli edifici.

I vigili del fuoco di Egna alla luce di un ulteriore innalzamento dei livelli del fiume Adige hanno fatto sapere in un comunicato: “L’Ufficio Idrologia e Dighe prevede un ulteriore innalzamento del livello del fiume Adige per questo pomeriggio.

Il molo alluvionale via Stazione vicino al sottopassaggio della SS12 all’altezza del supermercato “Amort” sarà parzialmente bloccato. E’ ancora possibile passare in auto. C’è la possibilità di dover evacuare i residenti nelle seguenti zone: Via Stazione; Via San Rocco; Vicolo Nuovo; Via Isola di Sotto; Via Isola di Sopra; Via Josef-Maria-Pernter. A questi residenti viene chiesto di spostare gli oggetti di valore dal seminterrato e dal piano terra ai piani superiori”

Preoccupa anche il Sarca

Altrettanto preoccupante è la situazione del fiume Sarca in particolare nel tratto da Sarche alla foce del Garda. I vigili del fuoco di Riva del Garda grazie al loro tempestivo intervento e alle reti posate sono riusciti a bloccare detriti e tronchi trasportati dalla piena. Significativo l’appello del sindaco di Arco che ha invitato i cittadini a stare lontani dal Sarca: “Vi confermo la situazione di emergenza e pericolo sul fiume Sarca. Rispetto al mio precedente messaggio di allerta, ora però abbiamo dei dati che permettono qualche previsione più sicura rispetto a appunto a prima. Sembra infatti che siamo in ondata di piena, al limite ancora delle quantità che però non modifichino troppo negativamente la situazione attuale. Vi prego di stare stare lontani dal fiume Sarca”