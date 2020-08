A partire dal primo di settembre il sole tornerà a splendere sulla nostra penisola, ma il bel tempo al Nord potrebbe durare poco.

Dopo il maltempo che ha fatto danni ovunque soprattutto al Nord Italia, finalmente una buona notizia che almeno per qualche giorno ci farà sorridere. Almeno fino al 1° settembre il tempo sarà ancora instabile con il maltempo che si manifesterà soprattutto in Sicilia, Sardegna, Campania e Centro Italia.

Un’instabilità che rimarrà ancora per poco anche al Nord in particolare nel Nord Est. Nelle prossime ore ci sarà però già un cambiamento con schiarite che cominceranno a diffondersi un po’ in tutta Italia. Per quanto riguarda le temperature si livelleranno un po’ ovunque, mentre al Sud le giornate saranno ancora calde e potranno arrivare fino ai 35 gradi.



Meteo in miglioramento a settembre in Italia

Nonostante un meteo ancora variabile nelle prossime ore, presto in tutta Italia da Nord a Sud si verificheranno delle schiarite. Il bel tempo sarà in particolare localizzato lungo il versante del Tirreno e nel Triveneto. Si tratta di una notizia che purtroppo non sarà bella a lungo. Infatti già da mercoledì 2 settembre potrebbe tornare di nuovo il maltempo con pioggia anche se gli acquazzoni saranno soprattutto locali.

Non ci si aspetta dunque in definitiva altri forti temporali come quelli appena passati. Le zone che potrebbero essere maggiormente colpite potrebbero essere le pianure di Veneto e Lombardia, Emilia Romagna e nelle alpi e prealpi centro-orientali.

Infine per quanto riguarda le temperature, al Sud si stanno gradualmente abbassando. In generale si parla di temperature che si aggirano tra i 23 e i 28 gradi, con picchi che potrebbero arrivare a 29-30 in Sardegna e Calabria.