Pandemia di coronavirus nel mondo: oltre 27 milioni i contagi

Oltre 27 milioni di contagi e 880mila morti: è questo il bilancio della pandemia di coronavirus (Covid-19) nel mondo. I dati provengono dalla John Hopkins University americana. Nel dettaglio, i casi ufficialmente registrati di Covid-19 sono circa 27.004.000, mentre le morti sono state oltre 882mila.

Tutto il mondo è alla ricerca di un vaccino che possa fermare il virus che ha cominciato la sua diffusione da Wuhan, in Cina.



Pandemia di coronavirus: allarme Usa

Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia di coronavirus.

Negli Usa sono stati registrati circa 6,27 milioni di contagi e 189mila decessi. Al secondo posto c’è il Brasile con 4,13 milioni di casi e 126.650 morti. In rapida ascesa l’India, che conta oltre 4,1 milioni di contagi accertati e 70.630 vittime.

La situazione in italia

In Italia la situazione più preoccupante riguarda l’aumento dei pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Sono 133, 12 in più del giorno precedente. In crescita anche i ricoverati con sintomi (1.683, più 63) e le persone in isolamento domiciliare (30.262, più 809). Gli attualmente positivi in Italia sono 32.078 mentre i dimessi ed i guariti sono saliti a 210.015.

Nelle scorse ore sono morte 7 persone. I contagiati sono in calo: 1.297, quasi 400 in meno rispetto al giorno precedente. Il ministero della Salute, inoltre, ha confermato anche il calo dei tamponi effettuati: 76mila, 30mila in meno di ieri.

Allarme per il voto

Come già accennato, però, continuano a preoccupare gli Stati Uniti per la pandemia di coronavirus.

Gli esperti hanno lanciato l’allarme per una seconda ondata di contagi attesa nelle settimane successive al voto del 3 novembre. Stando ai numeri forniti entro il primo gennaio il numero dei decessi negli Usa potrebbe raggiungere quota 410mila.