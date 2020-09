Addio a Paolo Chillè, morto a causa di un tumore raro: per permettergli le cure in America era stata indetta una raccolta fondi.

Non ce l’ha fatta Paolo Chillè, ragazzo di 28 anni di Messina affetto da una rara forma di tumore in fase metastatica: recatosi in America per provare delle terapie sperimentali grazie ad una raccolta fondi organizzata in suo sostegno, il giovane è morto domenica 6 settembre 2020.

Paolo Chillè è morto

A raccontare la sua storia e la difficile situazione che da anni era costretto a vivere era stato lui stesso sui social network. Paolo aveva spiegato di soffrire di un sarcoma fibromixoide a basso grado di malignità che, essendo all’interno della gabbia toracica, gli aveva causato una frattura alla costola. Dato che il tumore era in grado di consumare le sue ossa, ogni 3-4 mesi doveva sottoporsi ad una radioterapia mirata che però non stava dando risultati efficaci.

Per questo si era rivolto al popolo del web chiedendo di aiutarlo a partire per gli Stati Uniti dove un altro ragazzo con un sarcoma simile era stato operato e salvato. Tutta la città di Messina si era mobilitata attraverso una gara di solidarietà permettendo a Paolo e alla famiglia di volare in California e provare delle cure sperimentali.

A dare gli aggiornamenti sulle sue condizioni era la pagina Facebook Raccolta fondi per Paolo – L’Eroe, che dal 10 giugno non aveva più dato sue notizie dopo aver annunciato che, a causa di una perforazione allo stomaco, il ragazzo aveva dovuto interrompere le terapie.

Poi la tragica notizia della morte: “Il nostro grande eroe Paolo, è volato in cielo“. Tantissimi i messaggi lasciati sui social da amici e conoscenti, da chi ricorda il suo grande coraggio nell’affrontare la malattia a chi lo definisce un guerriero. “Adesso sei una stella che illumina il cielo di coloro che ti hanno amato e hanno fatto di tutto per regalarti un po’ di speranza“, si legge in un post.