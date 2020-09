Finto infermiere abusava di un’anziana: condannato

Un finto infermiere è stato condannato perché abusava di un'anziana all'interno di una casa di riposo.

Un finto infermiere peruviano sessantenne, di nome Carlos, abusava di un’anziana all’interno di una casa di riposo dell’Eur. L’uomo è stato condannato a otto anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale aggravata dall’età e dalle condizioni di salute della vittima, che soffre di demenza senile.

L’infermiere ha abusato per diverso tempo dell’anziana paziente, che era ricoverata nella struttura. L’uomo dovrà scontare la sua pena, che è stata ridotta.

Infermiere abusava di un’anziana

Il Pubblico Ministero aveva chiesto una pena di 14 anni per Carlos, ma è stata ridotta ad 8 anni con il rito abbreviato. La storia dell’anziana signora, affetta da demenza senile e costretta a letto con il catetere, è stata raccontata da Il Messaggero.

La famiglia l’aveva affidata alla struttura dell’Eur, che ora è stata chiusa, per farla seguire da esperti che si potessero occupare ogni giorno di lei, viste le condizioni di salute delicate. Purtroppo questo non ha impedito che si consumasse questa brutale violenza.

“Carlos lo zozzone arriva di notte” diceva la signora. Queste frasi, ripetute nel tempo a diversi membri della famiglia, hanno fatto partire la denuncia. Subito i parenti non avevano dato peso alle sue parole, a causa della demenza senile, ma la sua insistenza li ha portati a crederle. Si sono presentati dalle forze dell’ordine, che hanno svolto tutti gli accertamenti e hanno scoperto che l’uomo in realtà non era un infermiere.

Carlos entrava davvero nella camera della signora per abusare di lei. Le telecamere hanno confermato il racconto.