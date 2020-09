È stato disposto nei confronti di un 42enne l'allontanamento dalla casa familiare, in quanto maltrattava la madre anziana e invalida.

Un uomo di 42 anni di Cisterna di Latina picchia e maltratta la mamma anziana, invalida e con gravi problemi di deambulazione. Per l’uomo il gip ha emesso la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa di famiglia.



Uomo picchia la mamma invalida

Picchiava la madre, la maltrattava, la chiudeva in camera da letto e facendola mangiare sempre da sola. La donna non poteva neppure andare in bagno ed era costretta a passare a letto tutte le giornate, in quanto molto anziana, invalida e con gravi problemi di deambulazione. La polizia di Cisterna di Latina ha ricostruito la vicenda dopo una serie di indagini ed ha individuato il responsabile: si tratta del figlio della donna, C.D.

le sue iniziali, di 42 anni. Il gip ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. L’anziana sarà probabilmente affidata ai servizi sociali.





Altro caso a Cisterna di latina

Il secondo caso, ricostruito dagli agenti della polizia di Cisterna di Latina, riguarda una 67enne di Anzio, in provincia di Roma.

Alla donna è stato notificato dal questore del capoluogo pontino un ammonimento, invitandola a cessare i propri comportamenti persecutori nei confronti di un professionista residente nel comune di Aprilia (RM). In base a quanto emerso dagli accertamenti svolti dagli agenti, la donna si era invaghita dell’uomo, che aveva conosciuto sul lavoro. Tutti i giorni, oltre a tempestarlo di sms e messaggi in chat, lo pedinava e si appostava per sorvegliarlo e sapere cosa facesse durante la giornata.

L’uomo è stato costretto a modificare le sue abitudini di vita, dal momento che non riusciva più a trascorrere le sue giornate serenamente. Ciò lo ha spinto a denunciare e così il questore ha emesso il provvedimento nei confronti della 67enne.